Подтверждена гибель Героя со Львовщины, которого еще с 2024 года считали пропавшим без вести

Солдат из Львовской области Ярослав Воловик отдал свою жизнь за независимость Украины еще в 2024 году, выполняя боевое задание. Однако подтвердить его гибель удалось только сейчас.

Трагическое известие о потере защитника сообщили в Золочевском горсовете.

К теме Во время выполнения боевого задания в Запорожье погиб военный из Луцка Максим Кузнецов

Что известно о павшем бойце?

Ярослава Воловика, 1983 года рождения, призвали на службу 9 октября 2024 года, он служил в составе воинской части А4447, ранее – в воинской части А4832.

Жизнь солдата оборвалась 27 декабря 2024 года вблизи Курахово в Покровском районе Донецкой области во время интенсивных штурмовых действий российской армии.

Он до последнего оставался верным военной присяге, мужественно выполнив свой долг перед украинским народом,

– написали на странице горсовета.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и уважение Герою!

Кого еще потеряла Украина на фронте?