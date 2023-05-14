В оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремел мощный взрыв: густой дым виден издалека
Во временно оккупированной Ясиноватой в Донецкой области утром 14 мая раздался взрыв. Затем над городом поднялся дым.
В сети уже обнародовали соответствующие кадры. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно о взрыве в Ясиноватой
Телеграмм-каналы начали писать о взрыве еще в 8 утра. Однако, где именно он произошел, почему-то не уточнили. В сети уже распространили фото и видео со столбом черного дыма.
Пропагандистские СМИ заявляют, что в городе якобы "прилет". Ну и, конечно, не обошлось без обвинений. Оккупанты традиционно распространяют басни о якобы "обстреле" украинскими военными.
Над Ясиноватой черный дым: смотрите видео
Заметим, что же произошло, неизвестно. Однако, не стоит забывать, как российские захватчики любят покурить там, где нужно, или бомбить самих себя, или сбить свою же авиацию, а еще террористически бить по жилым домам, пытаясь цинично и абсурдно обвинить наше государство.
Где расположена Ясиноватая: смотрите на карте
В Мариуполе раздавались взрывы
Утром 13 мая во временно оккупированном Мариуполе также слышали по меньшей мере два мощных взрыва. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Интересно, что позже в Мариуполе даже завыли сирены.