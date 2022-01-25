Javelin и гранатометы: какое оружие Украина получила от США, – эксклюзивный фоторепортаж
Источник:24 канал
В Украину поступила третья партия оружия от США. Вооруженные силы Украины получили противотанковые ракетные комплексы Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
Третью партию помощи Украина получила 25 января. Оружие доставили в аэропорт "Борисполь".
Заметьте В Украину прибыла третья партия американского оружия
Штаты предоставили Киеву Javelin и гранатометы
Javelin в Киеве! Новый груз охранной помощи – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн,
– объяснил Резников.
Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер написал в твиттере, что говорится ориентировочно о 300 противотанковых ракетных комплексах Javelin и боеприпасах.
Более того, на сайте Ukrainian Military Pages, проанализировав фото при разгрузке самолета в аэропорту "Борисполь", сообщили, что в Украину прибыли:
- противотанковые ракетные комплексы Javelin;
- одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
В Украину прибыла партия оружия из США / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украина получила 80 тонн оружия из США / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Штаты предоставили Украине "Джавелины" и гранатометы / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Штаты предоставили третью партию оружия Украине / Фото Валентины Полищук, 24 канал
ВСУ получат новое вооружение от Штатов / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украина ожидает четвертую партию оружия /Фото Валентины Полищук, 24 канал
Штаты оказывают помощь Украине в пределах 120 миллионов долларов / Фото Валентины Полищук, 24 каналОбратите внимание! Переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin не используют, чтобы поражать вертолеты, самолеты или другие средства воздушного нападения. Они совершают полеты на малых и предельно малых высотах. В свою очередь, M141 Bunker Defeat Munition – облегченная модификация многоцелевого гранатомета SMAW Mk 153, с помощью которого разрушают фортификационные укрепления и уничтожают легкобронированные цели.
Министр обороны Алексей Резников также анонсировал, что в скором времени Украина получит четвертую партию помощи. Глава министерства объяснил, что это возможно благодаря стратегическому партнеру США.
Коротко о военной помощи для Украины
- Штаты еще в конце 2021 года согласовали Украине помощь в размере 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Украина уже получила 90 и 80 тонн летального оружия.
- Также Канада рассматривает возможность отправки партии стрелкового оружия и военного снаряжения.
- Помощь согласились предоставить страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония), Люксембург, Чехия, Нидерланды, а также Великобритания.
В Украину прибыла третья партия американского оружия – смотрите видео
Полный текст публикации Алексея Резникова
"Джавелины" в Киеве! Новый груз охранной помощи – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прилета 4-го из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру США.