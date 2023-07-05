Явные проблемы со здоровьем: почему Кадыров избегает медийности

В последнее время так называемый глава Чеченской республики Рамзан Кадыров избегает медийности. Причиной такого поведения являются, прежде всего, проблемы со здоровьем, но не только.

Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. У Кадырова заметна отечность лица, вероятно, спровоцированная медикаментами или наркотическими веществами.

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"Визуально его состояние очень похоже на то, когда человек принимает лекарства при воспалительных процессах или употребляет наркотики. Сильная одышка вместе с лишним весом может свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний", – прокомментировал Жирнов.

У Кадырова серьезные проблемы со здоровьем: смотрите видео

Почему еще Кадыров избегает появления в СМИ

До сих пор руководителю Чечни удавалось сделать то, что никому не удавалось: поскольку его бойцы официально входят в Росгвардию, мобилизация на них не распространялась. Росгвардия, или Национальная гвардия России – это бывшие внутренние войска МВД, обеспечивающие порядок вне линии фронта.

"Чеченцы не поймут, если их молодых ребят начнут сотнями и тысячами убивать на войне в Украине. Поэтому Кадыров делает все возможное, чтобы избежать мобилизации местных. Он снизил критику по отношению к российскому руководству и почти покинул медийное пространство", – подчеркнул разведчик.

У Кадырова проблемы со здоровьем