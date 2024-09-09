ВСУ ударили бомбой JDAM по мосту через Сейм прямо перед носом россиян: видео

Операция ВСУ в Курской области продолжается. Наши воины продолжают наносить точные удары по вражеской логистике. В сеть попал яркий момент поражения российского моста через реку Сейм.

Российские военкоры устроили истерику за очередным мостом через реку Сейм на Курщине. Еще вчера наши защитники опубликовали кадры мощного удара по вражеской конструкции в районе поселка Кариж. Теперь появились детали этого поражения.

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Идеальное попадание

Оказалось, что по автомобильному мосту прилетела крылатая "умная" и высокоточная бомба JDAM-ER, которую Украина получила от США.

Более того, выяснилось, что бомба попала в мост прямо под носом у российских военных, которые планировали по нему переправляться.

В сеть попало видео прилета, а также момент бегства россиян.

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Враг уже ежедневно наносит удары оружием США по мосту в Курской области, пытаясь отрезать нашу группировку,

– плачутся оккупанты.

К слову, возле города Глушково в Курской области в окружении могут оказаться от 2 до 3 тысяч российских военных.