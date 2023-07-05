"Под этими белыми пакетами – вражеские тела": мощные фото украинских военных под Бахмутом

Украинским военным чрезвычайными усилиями удается противостоять врагу и контратаковать по некоторым направлениям. Так, супругам-фотографам Либеровым удалось заснять фото с позиций наших военных на Бахмутском направлении.

На этих снимках видно, как воины знаменитой бригады "Эдельвейс" заняли позиции оккупантов. Поэтому в блиндажах много белых мешков, в которых лежат тела российских солдат.

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Мощные фото военных из "Эдельвейса"

Фотографы в своем посту отметили, что изображенное на этих фото выглядит как иллюстрации к книгам о войне. Однако это реальность, к которой сегодня супругам удалось прикоснуться.

На первом фото изображен блиндаж, который военные из "Эдельвейса" отразили во время штурма. Фотографы отметили, что вырыть новый они не могут из-за плотных обстрелов.

Казалось бы обычная ситуация, вот только мужчина на первом фото сидит не на каремате. Там тела. Под этими белыми пакетами – вражеские тела,

– подчеркнули супруги.

Бойцы из "Эдельвейса" борются с россиянами на Бахмутском направлении / Фото @libkos

Фотографы заметили, что вынести эти тела ребята не могут, они ведь заминированы. А оставлять позиции нельзя, потому что россияне рядом и сразу же пойдут назад.

"Этот блиндаж – единственное укрытие на несколько сотен метров. Поэтому они сидят и спят на этих телах", – сказали они.

В самой местности жара 35 градусов. Нашим воинам тяжело дышать, амуниция давит. Кроме этого, повсюду раздается страшная вонь из-за гниющих тел, а также вокруг летает много мух.

Во время съемки фотографов и военных накрыли россияне

Супруги фотографов отметили, что когда они возвращались назад, их начали крыть из миномета. В результате прилета ранения получил один из военных, сопровождавший фотографов, но они должны были бежать, чтобы не раниться от вражеского оружия.

Узнаем о ранении парня, только как забегаем в тот же блиндаж. Укрыться больше негде. Мы садимся на тела. Мы сидим так с полчаса, пока не стихнет обстрел. Прямо на трупах,

– заметили супруги.

Из-за невероятной жары военные поливали себя водой, а также курили, чтобы снизить уровень стресса после атаки. Фотографы отметили, что все, о чем они могли думать в тот момент – это запах, жара, и страшное, отвратительное ощущение тепла и мягкости от сидений на трупах.

Напоследок супруги Либеровых рассказали, что один из военных, все время прикрывавший лицо от запаха на фото, попросил показать эти фото украинцам, ведь именно так выглядит война.

Какая ситуация на Бахмутском направлении