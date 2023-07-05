На цих знімках видно, як воїни славнозвісної бригади "Едельвейс" зайняли позиції окупантів. Через це у бліндажах багато білих мішків, у яких лежать тіла російських солдатів.

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Потужні фото військових з "Едельвейсу"

Фотографи у своєму пості зазначили, що те, що зображено на цих фото виглядає, наче ілюстрації до книг про війну. Однак це реальність, до якої сьогодні подружжю вдалося доторкнутися.

На першому фото зображений бліндаж, які військові з "Едельвейсу" відбили під час штурму. Фотографи зазначили, що вирити новий вони не можуть через щільні обстріли.

Здавалося б звичайна ситуація, от тільки чоловік на першому фото сидить не на карематі. Там тіла. Під цими білими пакетами – ворожі тіла,

– підкреслило подружжя.

Бійці з "Едельвейсу" борються з росіянами на Бахмутському напрямку / Фото @libkos

Фотографи зауважили, що винести ці тіла хлопці не можуть, адже вони заміновані. А залишати позиції не можна, бо росіяни поряд і одразу ж підуть назад.

"Цей бліндаж – єдине укриття на декількасот метрів. Тому вони сидять і сплять на цих тілах", – сказали вони.

У самій місцевості спека 35 градусів. Нашим воїнам важко дихати, амуніція давить. Крім цього, повсюди роздається страшний сморід через тіла, що гниють, а також навколо літає багато мух.

Під час знімання фотографів і військових накрили росіяни

Подружжя фотографів зазначило, що коли вони верталися назад, то їх почали крити з міномета. Внаслідок прильоту поранення отримав один із військових, що супроводжував фотографів, але вони мусили бігти, щоб не поранитися від ворожої зброї.

Дізнаємось про поранення хлопця, тільки як забігаємо в той самий бліндаж. Укритись більше немає де. Ми сідаємо на тіла. Ми сидимо так з пів години, поки не стихне обстріл. Просто на трупах,

– зауважило подружжя.

Через неймовірну спеку військові поливали себе водою, а також курили, щоб знизити рівень стресу після атаки. Фотографи зазначили, що все, про що вони могли думати в той момент – це запах, спека, і страшне, огидне відчуття тепла і мʼякості від "сидінь" на трупах.

Наостанок подружжя Ліберових розповіли, що один з військовий, який весь час прикривав обличчя від запаху на фото, попросив показати ці фото українцям, адже саме так виглядає війна.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку