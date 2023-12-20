В боях за Украину погиб военный из Буковины: ему было всего 23 года

Во время обороны украинской земли от российских окупантов погиб украинский военнослужащий Эдгар Григорян. В Вооруженных силах Украины боец служил по контракту.

Военный из Буковины был жителем села Гвиздивцы Днестровского района Сокирянской городской общины Черновицкой области. Ему было всего 23 года.

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Смерть героя

Воин погиб 18 декабря из-за вражеских обстрелов в районе Бахмута, получив смертельные ранения. О потере сообщили в Сокирянском городском совете.

Погиб наш земляк, житель села Гвиздивцы Эдгар Эдуардович Григорян. Молодой военный проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины по контракту,

– говорится в сообщении.

У защитника остались мать, отец и сестра.

В городском совете рассказали о том, что молодой парень был энергичным, имел много надежд и планов, был с обостренным чувством ответственности и справедливости. Таким его навсегда запомнят родные, близкие, друзья и побратимы.

Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память, слава и уважение защитнику Украины Эдгару Эдуардовичу Григоряну,

– добавили в горсовете.

Потери Украины в войне против России

Во время обороны украинской земли от захватчика 10 декабря погиб военнослужащий ВСУ Вячеслав Тимченко. Он вступил в армию добровольно. На момент смерти мужчине было 49 лет.

15 декабря обнародовали информацию о гибели бойца Интернационального легиона, младшего сержанта ВСУ Патапили Хеваге Шехана Ранишки. Иностранец был командиром 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" интернационального легиона. В марте 2022 года мужчина присоединился к рядам ВСУ. У него был позывной "Дантист".

В тот же день в результате взрыва на взрывном устройстве в районе села Каменское Запорожской области погиб 30-летний герой из Закарпатья Михаил Кияшко. В ряды Сил обороны мужчина присоединился с началом полномасштабного вторжения агрессора.

18 декабря стало известно, что на фронте погиб боец Национальной гвардии Украины Валерий Ващук из Винницкой области. В армии воин имел звание старшего солдата и позывной "Марик". Известно, что 22-летний Валерий Ващук дослужился до старшего солдата.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.