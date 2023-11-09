Удар России "Искандером" по 128-й бригаде: на Закарпатье попрощались с воином Эдуардом Марком
Источник:Горсовет Хуста
В результате удара России ракетой "Искандер" по Запорожью погиб воин из Закарпатья Эдуард Марко, которому было 29 лет. С защитником простились в его родном городе Хусте.
В среду утром, 8 ноября, прошло прощание с павшим бойцом, служившим в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Враг унес его жизнь 3 ноября, ударив ракетой по селу Заречном Запорожской области.
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Проводы в последний путь Эдуарда Марка
Как отметили в мэрии Хуста, чтобы достойно провести в последний путь воина, хустяне создали живой коридор от больницы до родного дома военного.
В городе над Тисой прощаются с бойцом 128-й ОГШБр Эдуардом Марко, трагически погибшим, защищая независимость Украины от оккупантов ценой собственной жизни,
– говорится в сообщении.
Местные СМИ утверждают, что похороны прошли в церкви Святого Степана и Пантелеймона, а Эдуард при жизни был искренним, справедливым и мужественным – таким он останется для знавших его людей.
Прощание с погибшим бойцом Эдуардом Марком / Фото горсовета Хуста
Обратите внимание! 6 ноября на Закарпатье объявили трехдневный общеобластной траур по воинам из 128-й бригады, погибшим в результате удара России "Искандером" по Заречному.
Удар по 128-й: что нужно знать
- Произошла атака врага в День ракетных войск и артиллерии, когда военных собрали и выстроили для торжеств. Очевидно, скопления воинов можно было бы избежать.
- Министр обороны Рустем Умеров поручил провести проверку по факту этой трагедии. А президент Зеленский констатировал, что было открыто уголовное производство
- Собственно, в ДБР сообщили, что зарегистрировали уголовное производство и расследуют обстоятельства трагического происшествия.
- Правоохранители инициировали служебное расследование действий военных, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта.