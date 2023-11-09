Удар России "Искандером" по 128-й бригаде: на Закарпатье попрощались с воином Эдуардом Марком

В результате удара России ракетой "Искандер" по Запорожью погиб воин из Закарпатья Эдуард Марко, которому было 29 лет. С защитником простились в его родном городе Хусте.

В среду утром, 8 ноября, прошло прощание с павшим бойцом, служившим в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Враг унес его жизнь 3 ноября, ударив ракетой по селу Заречном Запорожской области.

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Проводы в последний путь Эдуарда Марка

Как отметили в мэрии Хуста, чтобы достойно провести в последний путь воина, хустяне создали живой коридор от больницы до родного дома военного.

В городе над Тисой прощаются с бойцом 128-й ОГШБр Эдуардом Марко, трагически погибшим, защищая независимость Украины от оккупантов ценой собственной жизни,

– говорится в сообщении.

Местные СМИ утверждают, что похороны прошли в церкви Святого Степана и Пантелеймона, а Эдуард при жизни был искренним, справедливым и мужественным – таким он останется для знавших его людей.

Прощание с погибшим бойцом Эдуардом Марком / Фото горсовета Хуста

Обратите внимание! 6 ноября на Закарпатье объявили трехдневный общеобластной траур по воинам из 128-й бригады, погибшим в результате удара России "Искандером" по Заречному.

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