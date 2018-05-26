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Эффективны ли водостойкие солнцезащитные кремы

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Эффективны ли водостойкие солнцезащитные кремы
Эффективны ли водостойкие солнцезащитные кремы / Фото из открытых источников

Британская организация по защите прав потребители Which? отмечает, что водостойкие солнцезащитные кремы действуют менее эффективно после того, как Вы искупаетесь в соленой воде.

Об этом сообщает Which?.

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Организация протестовала два продукта, которые называют водостойкими. Экспериментально доказано, что у одного – солнцезащитный фактор уменьшился на 59% после 40 минут пребывания в море, у другого – на 34%.

Отмечается, что в Великобритании производителям разрешено ставить на этикетки своих солнцезащитных кремов слово "водостойкий", если степень их защиты от солнца не падает ниже 50% после 20 минут пребывания в соленой воде. Известно, что производители тестируют солнцезащитные кремы с применением обычной воды из-под крана.

В реальности солнцезащитный фактор снижается еще больше – ведь такие факторы, как отражение света от поверхности воды, жара, пот, вытирания и обтирания, снижают защитные свойства кремов от солнца,
– отмечает британская организация.

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В частности, организация Cancer Research UK, которая исследует лечение рака добавила, что ни один крем от солнца не дает 100% защиты.

Вместе с тем, Ассоциация косметологии и парфюмерии раскритиковала собранные исследования и заверила потребителей в действенности водостойких солнцезащитных кремов. "Вообще-то, крем с фактором SPF 30 останавливает около 96% ультрафиолетовых лучей, достигающих кожи, а также после надежной проверки на водостойкость, он отфильтровывал около 93% солнечных ультрафиолетовых лучей", – отмечает директор ассоциации доктор Крис Флавер.

Кроме того, отмечается, что людям следует не жалеть солнцезащитный крем при нанесении, а также держаться в тени при палящем солнце и одевать футболку, шляпу и солнцезащитные очки.

Теги: LifeStyle Здоровье отдых Красота Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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