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Эйфелеву башню покрасят в красный цвет

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Эйфелеву башню покрасят в красный цвет
Эйфелеву башню покрасят в красный цвет / Фото из открытых источников

В рамках проекта реконструкции Эйфелевой башни, который длится с 2017 года, главную достопримечательность Парижа собираются покрасить. Архитекторы еще раздумывают над тем, в какой цвет красить Эйфелеву башню, однако Министерство культуры Франции рассматривает вариант сделать ее красной,

Именно такой была башня в первоначальном виде, когда в 1889 году ее построил французский архитектор Гюстав Эйфель. В те времена он выбрал красный цвет, поскольку он был наиболее эффективным в борьбе с ржавчиной, говорится в издании Buro247.

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Предварительно специалисты изучают все цвета, в которые когда-либо была покрашена Эйфелева башня. Известно, что за 129 лет своего существования главная достопримечательность Парижа меняла цвет 18 раз. В разные годы она была желтой, горчичной, цвета охры. Специально для Эйфелевой башни придумали и запатентовали оттенок "коричневый-Эйфелева", который напоминает естественный цвет бронзы. Именно в такой цвет башню регулярно красили с 1968 года в среднем каждые семь лет.

Над покраской работает команда из 25 рабочих. Прежде чем приступить к покраске, они должны снять старые слои краски, что опасно для здоровья из-за наличия в них свинца. На покраску главного символа Франции идет в общей сложности три года и около 60 тонн краски.

Напомним, что в 2019 Эйфелева башня будет отмечать свое 130-летие.

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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