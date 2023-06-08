Такое специалисты видели впервые: сколько рыбы погибло на Днепропетровщине после подрыва ГЭС

Подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС вызвал массовый мор рыбы. Вскоре в областной военной администрации Днепропетровщины рассказали подробнее о масштабах катастрофы.

Утром 8 июня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак записал обращение, в котором рассказал об экоциде из-за разрушения плотины гидроэлектростанций на Днепре. Всего в результате этого уже погибли 850 килограммов биоресурсов.

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На какую сумму Россия нанесла ущерб

По словам чиновника, больше всего от гибели рыбы пострадали Марьинская и Зеленодольская общины области. Собственно, вызван экоцид тем, что Каховское водохранилище сейчас стремительно мелеет – вода из него вытекает из-за того, что россияне разрушили плотину.

Погибли более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб, нанесенный россиянами рыбному хозяйству области – более 7,6 миллиона гривен,

– констатировал Лысак.

Вместе с тем, он отметил, что уже удалось очистить береговую линию от мертвой рыбы, однако теперь происходит процесс ее утилизации.

Какая ситуация на Днепропетровщине с гибелью рыбы: объяснение от Лысака

Разрушение Каховской ГЭС