На фоне обсуждений российской экономики на международном форуме, проходившем с 3 по 6 июня 2026 года, участники обратили внимание на отсутствие главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Это, возможно, не случайно.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства может свидетельствовать о напряженности внутри экономического блока России и спорах по поводу финансовой политики в условиях войны. Речь идет о бюджетных расходах и контроле над финансами.

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Почему появились слухи об отсутствии Набиуллиной

По словам Михаила Шейтельмана, ее не было на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге якобы из-за болезни, а также она пропустила сессию по инвестициям. Он отметил, что это совпало с решениями в России о быстром принятии бюджетных расходов без надлежащего контроля.

О спорах по поводу экономики в Кремле: видео

Политтехнолог также предположил, что ситуация может быть связана с внутренними процессами в российской власти. В частности, обсуждается версия об усилении контроля и возможных изменениях в системе охраны чиновников.

Важно! Российским властям все труднее скрывать экономические проблемы, которые уже ощущают на себе рядовые граждане. Из-за войны, инфляции и роста бюджетных расходов ухудшается финансовое положение населения. В то же время Кремль продолжает направлять значительные ресурсы на военные нужды, перекладывая экономическое бремя на собственных граждан.

"Есть мнение, что с ее дома могли снять государственную охрану. Это выглядит как политический сигнал", — сказал он.

В России обостряются споры по поводу бюджета и финансирования войны. Дефицит бюджета, запланированный на год, был в значительной степени исчерпан уже за несколько месяцев. Михаил Шейтельман отметил разные подходы в российском руководстве по этому вопросу.

Самый простой вариант – это напечатать деньги, ведь значительная часть расходов на войну в рублях: зарплаты военным и работникам предприятий. Но это приведет к обесцениванию валюты,

– пояснил политтехнолог.

По его словам, в российской экономической системе продолжается борьба между сторонниками жесткой финансовой политики и теми, кто готов к более рискованным решениям, которые могут временно поддержать бюджет, но ухудшить долгосрочную стабильность.

Какие у России экономические проблемы?

Владимир Путин пытается демонстрировать положительные показатели российской экономики, однако официальные данные свидетельствуют о серьезных финансовых трудностях. Россия уже превысила запланированный бюджетный дефицит и продолжает наращивать расходы, связанные с войной. В то же время высокие цены на нефть могут частично поддержать российский бюджет, но не способны полностью решить накопившиеся экономические проблемы.

Российская экономика сталкивается со все возрастающим давлением из-за войны, роста бюджетных расходов и нехватки ресурсов. Несмотря на заявления Кремля о стабильности, в стране накапливаются финансовые проблемы, которые уже влияют на отдельные отрасли и экономические показатели.

В Кремле пытаются скрыть реальное состояние экономики, которая все больше страдает от последствий войны и внутренних дисбалансов. Аналитики указывают на тревожные изменения в финансовой сфере, которые могут свидетельствовать об углублении экономических проблем в России.