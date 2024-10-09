"Воюй или работай": каким будет новое экономическое бронирование, что изменится и кого будут бронировать
О возможности экономического бронирования в Украине заговорили в начале 2024 года – это должно было быть дополнение к "традиционному" бронированию по критичности предприятия, но по другому критерию – зарплатному. Это либо доход работника и налоги, что он платит государству, либо сбор, который готов заплатить за человека работодатель.
11 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании, инициированный председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой. Прошло лето, и информационное пространство снова наполнилось заявлениями об экономическом бронировании. В правительстве говорят о принципе "воюй или работай", который повторяет слова президента Зеленского. В парламенте же считают, что экономическое бронирование введут до конца 2024 года.
24 Канал собрал все, что известно об экономическом бронировании от мобилизации.
Что говорят в Верховной Раде об экономическом бронировании
По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, уже до конца 2024 года в Украине могут ввести экономическое бронирование от мобилизации. По его словам, это очень сложный и чувствительный вопрос, потому и так долго обсуждается.
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Это сложное социально-политическое решение. Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос,
– заявил нардеп.
По подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в госбюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 миллиардов гривен.
Но это учитывает предположение, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее чем 35 тысяч гривен, будут получать по 35 тысяч, объяснил Гетманцев.
По мнению депутата, экономическое бронирование будет способствовать детенизации, то есть выведению зарплат из "тени".
Минфин посчитал 8 миллиардов гривен в месяц – ну дай Бог, чтобы они были,
– подытожил Гетманцев.
Какие критерии будут для бронирования
Зарегистрированный в мае законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" от группы депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой предусматривает следующие условия:
- каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 400 гривен ежемесячно за работника, имеет возможность его забронировать.
- Сама уплата повышенного сбора происходит не работником, а бизнесом. То есть бизнес сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.
- Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему – с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
Группа Наталухи также подала два альтернативных законопроекта, которые включают:
- бронирование по уровню официальной зарплаты свыше 36 336 гривен;
- комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.
Все три законопроекта группы Наталухи не продвинулись в рассмотрении с июня – июля и находятся в статусе "предоставлено для ознакомления". В июле издание LB писало, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждал, что ни один из законопроектов не поддержит большинство депутатов.
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Как сообщил в октябре народный депутат Ярослав Железняк, в Минэкономики точно будут внедрять модель экономического бронирования – "решение принято".
Сейчас рассматриваются три модели и ожидают решения политического руководства. По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, должна остаться ежемесячная отчетность НДФЛ, ежемесячное подтверждение зарплаты, а бронирование будет выдаваться на год.
Как рассказала 24 Каналу народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, Галина Васильченко, для того чтобы запустить экономическое бронирование, не хватает изменений в налоговом кодексе. Детали трех новых концепций пока так и не были озвучены.
Здесь в целом говорится не только о ротации критически важных работников, но и ротации всего войска. Это вопрос к правительству, ведь по его инициативе должен быть разработан соответствующий законодательный механизм, чтобы это было справедливо как для экономики, так и для военнослужащих, которые уже 2,5 года нас защищают,
– отметила Галина Васильченко.
Сейчас это сложно посчитать, ведь цифр нет ни у Министерства экономики, ни у комитета по экономическим вопросам. Но это точно будут дополнительные поступления в государственный бюджет, считает депутат.
Что изменилось в бронировании
Хотя в мае говорилось о том, что ограничение в 50% забронированных военнообязанных на предприятие сохраняется, теперь постановление 76, регулирующее бронирование, содержит новые пункты:
- возможно бронировать 100% военнообязанных;
- разрешено бронировать максимальное количество сотрудников, которые строят фортификационные сооружения, задействованы в предприятиях ОПК, электроэнергетики, ядерной, угольной или нефтяной промышленности;
- бронируются не более 50% полицейских и работников ГСЧС;
- могут забронироваться операторы противоминной деятельности.
Также с июля действует бронирование через портал Дия, когда работодатель быстрее, чем это было раньше, может забронировать критических сотрудников.
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Воюй или работай: как правительство будет предлагать бронирование тем, кто хочет вернуться
10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал новые изменения в бронировании по принципу "воюй или работай" и призвал отказаться от формулировки "экономическое бронирование".
Надо найти понимание во время войны, как правильно поддерживать нашу экономику, вывести из тени тех, кто работает все еще с конвертами. И большое внимание мы уделяем, чтобы была соблюдена справедливость,
– заявил тогда Шмыгаль.
По словам премьера, изменения в порядке бронирования направлены на решение таких задач:
- создание дополнительных рабочих мест;
- повышение заработных плат для работников, как следствие – увеличение уплаты сборов и налогов;
- содействие возвращению украинцев в Украину.
Как отметил Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения число трудоустроенных людей, которые получали официальную зарплату и платили официальные налоги упало с около 10 миллионов до около 8 миллионов.
Поэтому мы делаем упор на малый, средний бизнес, где быстро можно восстановить эти рабочие места. Потому что восстановление крупных предприятий, гигантов потребует длительного времени,
– объяснил премьер.
Пожалуй, главная новинка анонса – гарантии бронирования для тех украинцев, которые решат вернуться, чтобы "обеспечивать нашу экономическую устойчивость".
Говорится о дистанционном бронировании, которое человек сможет получать еще до возвращения в Украину.
Скидка на штраф
В парламенте в начале октября зарегистрировали законопроект №12093, который предлагает предоставлять украинцам "50% скидки" при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.
Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает:
- при добровольном обращении для уточнения учетных данных предоставить 50% "скидки" от минимального размера штрафа по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение мобилизации и воинского учета;
- цель этого – наполнение госбюджета за счет добровольной уплаты штрафов за административное правонарушение;
- также скидка должна стимулировать военнообязанных уточнять свои данные через электронный кабинет.
В случае принятия законопроекта сумма штрафа за уточнение данных с опозданием (после 60-дневного срока со вступления в силу закона) составит 8 500 грн вместо 17 000 грн.
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Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан,
– говорится в пояснительной записке законопроекта.
Подчеркнуто, что реализация закона не потребует расходов бюджета, а уплата штрафов наполнит бюджет.