Без денег воевать трудно: нардеп объяснила важность экономического бронирования

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта об экономическом бронировании, но на рассмотрение парламента вынесут только один. Заработает закон, вероятно, уже осенью.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко в эфире 24 Канала объяснила, почему чрезвычайно важно принять закон об экономическом бронировании.

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О важности экономического бронирования

Сейчас зарегистрировано 3 законопроекта об экономическом бронировании. Идеи – не новые, о них уже неоднократно говорили.

Первая предусматривает повышенный военный сбор в 20 тысяч 400 гривен, которые работодатель платит за работника, которого хочет зарезервировать.

Второе предложение – возможность бронирования работников с зарплатой не менее 36 тысяч гривен.

І третье – им могут воспользоваться ФЛП, которые имеют и высокую зарплату, и готовы платить повышенный военный сбор. В то же время ФЛП должен действовать не менее полугода до вступления в силу закона.

В парламенте подсчитали, что 20 тысяч гривен – это средняя заработная плата в Украине и минимальная сумма для содержания одного бойца.

Все максимально должны быть привлечены к обороне страны. Это же не говорится о том, что ты никогда в жизни не сможешь быть привлечен к Силам обороны. Это об определенном периоде для выполнения определенных задач на своем предприятии,

– отметила Галина Васильченко.

Если придет время и нужно будет забронированных работников мобилизовать, то это произойдет. Однако должны понимать, что без денег вести оборону вообще невозможно.

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О нехватке работников

По словам народного депутата, много женщин переквалифицируются в профессии, которые ранее были исключительно мужскими. Есть соответствующие программы, которые помогают перейти из одной сферы в другую.

На сегодня уже не знаю ни одной отрасли, кто бы не озвучивал, что действительно огромная нехватка работников,

– отметила Васильченко.

Ранее Минэкономики назвало предприятия, которые могут забронировать до 100 процентов работников.