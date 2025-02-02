Завершение войны будет самым большим ударом: в каком состоянии российская экономика

России, из-за начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, пришлось изменить подход к собственной экономике. Кремль перевел ее на военные рельсы. Завершение российско-украинской войны также может оказать существенное влияние на положение страны-агрессора.

Бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин рассказал 24 Каналу, что российская экономика страдает из-за введенных санкций украинских партнеров, однако оккупационная власть пытается подстраиваться под изменения. Кремль привлекает миллионы людей к военной промышленности, что приносит россиянам большие и быстрые деньги.

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Положение российской экономики

По словам Евгения Чичваркина, экономика наиболее санкционированной страны в мире растёт так же как и внутреннее потребление.

Большим стрессом будет прекращение войны и резкое сокращение оборонного заказа. Это обусловит гораздо большие проблемы, чем какие-то военные неудачи,

– предположил он.

Бизнесмен считает, что у Владимира Путина нет причин, чтобы завершать войну, ведь у россиян вырос бюджет на 2025 год и они имеют определенные успехи на поле боя.

Важно! Политолог Артем Бронжуков отметил, что российская экономическая система может развалиться, как только упадут цены на нефть, ведь россияне берут деньги у своих банков под производство, но не возвращают их. Война требует огромных затрат, а Россия уже потеряла остатки советского военно-промышленного потенциала, что еще больше подчеркивает слабость ее экономики.

Повлияет ли на Россию снижение цен на нефть

Дональд Трамп заявил, что имеет целью экономически влиять на Россию. Одним из методов для этого является снижение цен на нефть.

По мнению Евгения Чичваркина, если стоимость нефти существенно упадет, то это, однозначно, повлияет на способность России вести войну на территории Украины.

Если цены в мире снизятся до 50 долларов за баррель нефти, то России придется продавать ее по 40 долларов, а это примерно себестоимость. Тогда не будет избытка для ведения войны, что может обусловить дополнительную печать денег. Этого очень боятся (в Кремле – 24 Канал),

– сказал он.