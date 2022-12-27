Самая сложная зима для экономики: какие изменения ждут украинцев в 2023 году

С началом полномасштабной войны России против нашей страны экономика Украины испытала шок. Однако, подводя итоги года, можно отметить, что наше государство не только сдержало нашествие врага на поле боя, но удержало экономику страны от падения в бездну.

Об этом 24 каналу рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он назвал положительные и отрицательные итоги года для экономики Украины и сообщил, что нового ждет украинцев в 2023 году.

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По его словам, главная новость для украинцев в том, что украинская власть:

не увеличила налоги, не повысила их, как, например, США во время Второй мировой войны – до 94% увеличили налог на прибыль;

"Мы рассчитываем наши поступления на действующей налоговой базе. Будут какие точечные изменения в следующем году, но они точно не будут иметь принципиального значения для всех украинцев", - подчеркнул он.

провела индексацию пенсий немотря на войну в 2022 году, и в следующем году также индексация будет;

увеличила социальные выплаты малообеспеченным семьям, ветеранам, инвалидам. Также они увеличивались в этом году, несмотря на войну. В этом же году была увеличена минимальная заработная плата – на 200 гривен в октябре;

"Да, это не много, но вспомните другие страны, которые находились в такой ситуации, как мы - они не могли себе позволить выплачивать даже те обязательства, которые у них были. А мы обслуживаем всю социалку, выплачиваем ее без задержки, в частности, пенсии и помощь малоимущим. Мы держимся и обязательно выдержим", – отметил Гетьманцев.

О достижениях экономики Украины в 2022 году

По его мнению, достижение этого года – это украинское чудо в публичных финансах, сравнимое с нашими победами на фронте.

Народный депутат перечислил другие наши достижения:

гривна держится и не имеет никаких признаков удешевления или каких-то ужасных последствий, которые мы видели во время других военных конфликтов;

наша инфляция меньше, чем инфляция в мирной Молдове и Турции. Она примерно такая же, как в странах Прибалтики;

у нас стабильная банковская система. Два небольших банка "упали" во время кризиса, у них были проблемы еще в мирные времена, поэтому на сегодняшний день наша банковская система является сверхстабильной;

депозиты растут несмотря на войну. Если упомянуть наши предыдущие кризисы – депозиты всегда падали;

программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Это наша победа, когда мы, несмотря на войну, можем поддерживать эту программу в том виде, в каком она есть. 70 миллиардов гривен получил бизнес за время войны благодаря этой программе;

программа "Є оселя" – поддерживает строительный бизнес и наших граждан в дешевых ипотечных кредитах;

программа "Є робота" – поддержка стартапов.

В 2022 году Украина потеряла 33% ВВП

Говоря о поражениях, он отметил, что некоторые решения, которые принимались в этом году, могли бы не принимать.

Например, отмена налогов на топливо, не отразившаяся на цене топлива в Украине. Но мы не получили деньги в государственный бюджет. От этого предложения можно было отказаться еще на стадии обсуждения, а не экспериментировать в государстве,

– считает собеседник.

По его словам, если говорить о больших негативных последствиях для экономики Украины, это, безусловно, военные действия, которые наносят ей огромный ущерб.

"Фактически мы имеем 33% потерь ВВП. Это огромные потери, которые мы будем наверстывать годами", – говорит он.

По его мнению, 2023 год непредсказуем.

Мы строим прогнозы, приняли бюджет на 2023 год, а он базируется на макропоказателях. Но мы должны понимать, что все зависит от ситуации на фронте, а ее невозможно спрогнозировать.

– рассказал он.

Гетманцев считает, что обстрелы врагом энергетической инфраструктуры Украины оказывают большое влияние на нашу экономику, ведь есть заводы, которые физически не могут перейти на генераторы. А для перешедших производство продукции при таких условиях становится нерентабельным.

"Главное, что мы должны понимать: с одной стороны эта зима будет самой сложной за всю нашу историю – для людей, экономики, государства. Но за зимой точно придет весна, и будет лучше, потому что мы адаптируемся и переживем пик этой катастрофы, которая сегодня в нашей стране. От этого мы точно оттолкнемся и начнем наше восстановление", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

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