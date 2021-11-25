Экс-президент Евросовета призвал воспринимать российскую агрессию "очень серьезно"
Источник:Janusz Jaskółka
Дональд Туск заявил, что угроза российского вторжения в Украину является серьезной проблемой. Говорить в Польше о ней следует не через призму миграции, а в контексте безопасности Украины.
Туск намерен "активно действовать"
Бывший президент Европейского Совета призвал всех серьезно воспринимать возможность российской эскалации. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.
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Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но скорее не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-то напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – 24 канал). Зато есть вопросы безопасности,
– подчеркнул Туск.
Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время планирует "активно действовать" в украинском направлении. Впрочем, как именно, он не уточнил.
Что известно об угрозе вторжения России
- В конце октября американские СМИ предупредили, что Россия массово стягивает свои войска к границе с Украиной. В качестве доказательств они публиковали спутниковые снимки.
- Украинская власть сначала эту информацию опровергала. Мол, войска агрессора остались возле границы еще с весны.
- Однако уже 21 ноября глава украинской разведки подтвердил, что Россия готовится к нападению. Наступление может состояться уже в январе – феврале 2022 года.
- Впоследствии спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе объяснил, почему украинские политики отрицали предупреждения партнеров. Мол, "разошлись в оценках".
- Швеция и Канада заявили о своей готовности помочь Украине в случае российской эскалации. В то же время в Евросоюзе сказали, что войском Киеву не помогут.