Экс-президент Грузии заявил, что смерть Саакашвили в тюрьме будет национальной катастрофой

В начале октября Михеил Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали и упрятали в тюрьму. Впоследствии политик объявил голодовку, в результате чего его состояние здоровья ухудшилось.

Четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили убежден, если отказ от еды приведет к фатальным последствиям – это станет катастрофой для государства.

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Второй из пяти президентов стоит перед угрозой мучительной смерти в наших руках,

– сказал политик.

"Насколько мы готовы так писать нашу историю? Голодовка уже 25 день – это уже не шутки", – продолжил Георгий Маргвелашвили.

Ситуация вокруг Саакашвили, по его словам, это проблема для всей Грузии. Политик считает, что она должна решиться из интересов перспектив государства.

Задержание Саакашвили: коротко

Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Личный врач сообщил, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться в Украину".

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер 31 декабря 1993 года в одной из деревень на западе страны при невыясненных до конца обстоятельствах.Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.