Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения
Источник:ВАКС
Высший антикоррупционный суд 4 августа избрал меру пресечения Николаю Чаусу. Бывший судья попал в руки детективов НАБУ накануне вечером.
Суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для Чауса.
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Что известно о решении суда
Решение принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько. Чауса также обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
Детектив НАБУ и прокурор САП просили взять Чауса под стражу с альтернативой залога. Они убеждали, что состояние здоровья экс-судьи позволяло, чтобы тот находился в СИЗО.
Кстати, суд длился около 8 часов, поскольку рассматривать дело начали еще в 14:27.
Больше о деле против Чауса
Речь идет о деле, которое тянется еще с 2016 года. Согласно ему, Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тысяч долларов.
Бывшего судью Днепровского районного суда города Киева задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. Впоследствии правоохранители нашли на заднем дворе его дома закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
Эпопея с похищением экс-судьи
В том же 2016 году Чаус бежал из Украины в Молдову. САП требовала выдать Чауса Украине для проведения досудебного расследования. Зато сам Чаус просил права на убежище в Молдове.
Вдруг 3 апреля 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении. Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.
Чаус нашелся
- А уже в конце июля 2021-го Чаус нашелся. Он пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.
- На радостях СБУ и НАБУ не смогли поделить экс-судью. Именно поэтому детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен был быть Чаус.
- Долгое время о местопребывании Чауса не знал даже его адвокат. Впоследствии в СБУ заявили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил помощи".
- И только 3 августа Чаус таки попал в руки детективов НАБУ. Бывшего судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды задержали в больнице "Феофания".