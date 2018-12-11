Экс-капитан "Шахтера" получил суровое наказание за красную карточку
Защитник "Кальяри" Дарио Срна дисквалифицирован на два матча Серии А из-за красной карточки.
Итальянская Серия А дисквалифицировала Срна на два матча из-за удаления в конце матча с "Ромой". Хорват получил две желтые карточки: за фол и за разговоры с арбитром. Также он будет вынужден заплатить 5 тысяч евро штрафа.
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В частности Срна был удален из-за несогласия с красной карточкой игрока "Кальяри" Луке Чеппителли. Он и Срна пропустят матчи с "Наполи" и "Лацио".
В нынешнем сезоне Срна провел 14 матчей за "Кальяри", куда перебрался из донецкого "Шахтера," во всех турнирах.
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Источник: 24 Канал
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