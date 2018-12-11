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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Экс-капитан "Шахтера" получил суровое наказание за красную карточку

      13 Читати новину українською
      Дарио Срна дисквалифицирован на два матча
      Дарио Срна дисквалифицирован на два матча

      Защитник "Кальяри" Дарио Срна дисквалифицирован на два матча Серии А из-за красной карточки.

      Итальянская Серия А дисквалифицировала Срна на два матча из-за удаления в конце матча с "Ромой". Хорват получил две желтые карточки: за фол и за разговоры с арбитром. Также он будет вынужден заплатить 5 тысяч евро штрафа.

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      В частности Срна был удален из-за несогласия с красной карточкой игрока "Кальяри" Луке Чеппителли. Он и Срна пропустят матчи с "Наполи" и "Лацио".

      В нынешнем сезоне Срна провел 14 матчей за "Кальяри", куда перебрался из донецкого "Шахтера," во всех турнирах.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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