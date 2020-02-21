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      Экс-министра обороны Гриценко приговорили к 6 годам колонии в России

      - Читати новину українською
      Анатолий Гриценко / 24 канал

      Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Таким образом, политик должен провести 6 лет в колонии. В России Гриценко обвиняют в призывах к террористическим актам на их территории.

      О соответствующем решении суда сообщают российские информационные агентства. Приговор огласил судья Даниил Логочов.

      "Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по статье Уголовного Кодекса РФ "Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации" и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – отметил он.

      Новость дополняется...

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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