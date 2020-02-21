Ексміністра оборони Гриценка засудили до 6 років колонії в Росії

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Таким чином, український політик має провести 6 років у колонії. У Росії Гриценка звинувачують у закликах до терористичних актів на їхній території.

Про відповідне рішення суду повідомляють російські інформаційні агенції. Вирок оголосив суддя Данило Логачов.

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За його словами, суд начебто вислухав думки сторін і визнав винним Гриценка за статтею Кримінального Кодексу Росії "Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації".

Таким чином, колишній міністр отримав заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму.

Цікаво, що прокурор просив суд призначити Гриценкові дев'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму. Також він просив заборонити українському політику розміщувати звернення та інші матеріали в мережі. Така заборона мала б діяти упродовж 4 років після так званого звільнення Гриценка.

Зауважимо, що сам Гриценко у залі суду не перебував, а, найімовірніше, був на території України. Тому судовий процес проходив заочно.