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      Ексміністра оборони Гриценка засудили до 6 років колонії в Росії

      - Читать новость на русском
      Анатолій Грииценко / 24 канал

      Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Таким чином, український політик має провести 6 років у колонії. У Росії Гриценка звинувачують у закликах до терористичних актів на їхній території.

      Про відповідне рішення суду повідомляють російські інформаційні агенції. Вирок оголосив суддя Данило Логачов.

      Радимо ознайомитися! Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про політика

      За його словами, суд начебто вислухав думки сторін і визнав винним Гриценка за статтею Кримінального Кодексу Росії "Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації".

      Таким чином, колишній міністр отримав заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму. 

      Цікаво, що прокурор просив суд призначити Гриценкові дев'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму. Також він просив заборонити українському політику розміщувати звернення та інші матеріали в мережі. Така заборона мала б діяти упродовж 4 років після так званого звільнення Гриценка.  

      Зауважимо, що сам Гриценко у залі суду не перебував, а, найімовірніше, був на території України. Тому судовий процес проходив заочно. 

       

      Рада слухає звіт уряду: онлайн-трансляція
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Москва Новини Росії Судді Анатолій Гриценко Новини політики
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