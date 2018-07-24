Экс-солистка группы "ВИА Гра" засветила стройные ноги в Италии: фото

Украинская модель и экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос рассказала поклонникам о ярких местах, которые посетила в Италии.

Димопулос поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.

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Певица посетила популярные итальянские курорты. Одним из них стал знаменитый фешенебельный город Форте-деи-Марми.

"Это идеальное место для детей. Здесь много детских площадок, частные пляжи, хорошая еда, все передвигаются на велосипедах. Такое себе "роскошное село", – отметила Санта.

Отдыхает Санта вместе со своей подругой, моделью Анной Андрес.

Допис, поширений Santa ️ Dimopulos (@santadimopulos) 18 Лип 2018 р. о 11:01 PDT

Допис, поширений Santa ️ Dimopulos (@santadimopulos) 15 Лип 2018 р. о 10:44 PDT

Допис, поширений Santa ️ Dimopulos (@santadimopulos) 14 Лип 2018 р. о 8:13 PDT

Допис, поширений Santa ️ Dimopulos (@santadimopulos) 23 Лип 2018 р. о 8:17 PDT



