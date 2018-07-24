Экс-солистка группы "ВИА Гра" засветила стройные ноги в Италии: фото
Украинская модель и экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос рассказала поклонникам о ярких местах, которые посетила в Италии.
Димопулос поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.
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Певица посетила популярные итальянские курорты. Одним из них стал знаменитый фешенебельный город Форте-деи-Марми.
"Это идеальное место для детей. Здесь много детских площадок, частные пляжи, хорошая еда, все передвигаются на велосипедах. Такое себе "роскошное село", – отметила Санта.
Отдыхает Санта вместе со своей подругой, моделью Анной Андрес.
Источник: 24 Канал
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