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ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Экс-солистка группы "ВИА Гра" засветила стройные ноги в Италии: фото

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Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram

Украинская модель и экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос рассказала поклонникам о ярких местах, которые посетила в Италии.

Димопулос поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.

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Певица посетила популярные итальянские курорты. Одним из них стал знаменитый фешенебельный город Форте-деи-Марми.

"Это идеальное место для детей. Здесь много детских площадок, частные пляжи, хорошая еда, все передвигаются на велосипедах. Такое себе "роскошное село", – отметила Санта.

Отдыхает Санта вместе со своей подругой, моделью Анной Андрес.


 

 

Теги: LifeStyle Музыка Отдых VIP отдых
Источник: 24 Канал
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