Экс-супруг Анны Седоковой во второй раз стал отцом

Бывший муж певицы Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский во второй раз стал отцом.

Новой избранницей Черняковского стала россиянка Дарья Сидорова. Известно, что пара встречается 3 года. Как сообщает издание "Hello!", Дарья родила Максиму девочку.

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Отметим, что у Максима уже есть 7-летняя дочь Моника от брака с Анной Седоковой. Они поженились в 2011 году, но несмотря на общего ребенка, в 2013-м приняли решение расстаться.

Допис, поширений Maxim Cherniavsky (@max_la) 23 Сер 2017 р. о 10:05 PDT



Дарья Сидорова родила Черняковскому второго ребенка

Напомним, после разрыва Анне и Максиму удавалось поддерживать теплые отношения ради дочери. Все изменилось, когда Моника должна была приехать к певице на съемки телепроекта. Однако девочка так и не доехала.



Как стало известно, бабушка и экс-супруг забрали Монику назад в США, а после они отправили Седоковой иск, в котором сообщалось, что Анна представляет угрозу для дочери. Известно, что Максим был против съемок Моники и настаивал на том, чтобы она не прерывала учебный процесс.