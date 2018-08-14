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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Экс-супруг Анны Седоковой во второй раз стал отцом

149 Читати новину українською
Максим Чернявский
Максим Чернявский / Instagram

Бывший муж певицы Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский во второй раз стал отцом.

Новой избранницей Черняковского стала россиянка Дарья Сидорова. Известно, что пара встречается 3 года. Как сообщает издание "Hello!", Дарья родила Максиму девочку.

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Отметим, что у Максима уже есть 7-летняя дочь Моника от брака с Анной Седоковой. Они поженились в 2011 году, но несмотря на общего ребенка, в 2013-м приняли решение расстаться.


Дарья Сидорова родила Черняковскому второго ребенка

Напомним, после разрыва Анне и Максиму удавалось поддерживать теплые отношения ради дочери. Все изменилось, когда Моника должна была приехать к певице на съемки телепроекта. Однако девочка так и не доехала.

Как стало известно, бабушка и экс-супруг забрали Монику назад в США, а после они отправили Седоковой иск, в котором сообщалось, что Анна представляет угрозу для дочери. Известно, что Максим был против съемок Моники и настаивал на том, чтобы она не прерывала учебный процесс.

Теги: LifeStyle Анна Седокова Дети
Источник: 24 Канал
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