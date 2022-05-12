Экс-глава НАБУ Артем Сытник получил должность в НАПК
Источник:пресс-служба НАПК
Бывший председатель Национального антикоррупционного бюро Украины будет отвечать за координацию взаимодействия с правоохранительными органами, а также исполнять обязанности главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова в случае отсутствия последнего.
Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба НАПК, отметив главные направления работы Артема Сытника на новой должности.
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Что известно о назначении
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков назначил своим заместителем Артема Сытника, который будет отвечать за:
- координацию взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
К тому же Артем Сытник также будет исполнять обязанности главы ведомства в случае отсутствия последнего.
Артем Сытник: справка
- В 2015 году Артем Сытник по результатам первого в Украине независимого конкурса на должность руководителя органа власти был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Он с командой фактически создал этот орган.
- За период его руководства НАБУ привлекло к ответственности более 1000 коррупционеров. Среди них – 6 министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 22 народных депутата, 70 судей и 94 руководителя государственных предприятий.
- 16 апреля 2022 года истек 7-летний срок пребывания Артема Сытника в должности главы НАБУ.
- С этого дня руководство бюро временно перешло к первому заместителю Гизо Углаве , который – считается одним из идеологов идеи создания НАБУ.
- В интервью 24 каналу он отметил, что разрушение антикоррупционной системы сейчас невозможно без серьезных политических и других последствий для того, кто это будет делать. Так что он не волнуется относительно своего преемника.
- Ранее 24 канал опубликовал данные о доходах Сытника. В течение 2021 года он заработал 2 948 394,98 гривны. В частности, в декабре главе НАБУ насчитали 164 514 гривен.
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