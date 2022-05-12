Экс-глава НАБУ Артем Сытник получил должность в НАПК

13:52

Бывший председатель Национального антикоррупционного бюро Украины будет отвечать за координацию взаимодействия с правоохранительными органами, а также исполнять обязанности главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова в случае отсутствия последнего.