Про це у четвер, 12 травня, повідомила пресслужба НАЗК, зазначивши головні напрями роботи Артема Ситника на новій посаді.
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Що відомо про призначення
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника, який відповідатиме за:
- координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до воєнної агресії проти України;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
До того ж Артем Ситник також виконуватиме обов’язки голови відомства у разі відсутності останнього.
Артем Ситник: довідка
- У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду Голови Національного антикорупційного бюро України. Він із командою фактично створив цей орган.
- За період його керівництва НАБУ притягнуло до відповідальності понад 1 000 корупціонерів. Поміж них – 6 міністрів та їхніх заступників, 13 керівників центральних органів виконавчої влади, 22 народних депутати, 70 суддів та 94 керівники державних підприємств.
- 16 квітня 2022 року закінчився 7-річний термін перебування Артема Ситника на посаді голови НАБУ.
- З цього дня очільництво бюро тимчасово перейшло до першого заступника Гізо Углава, який вважається одним з ідеологів ідеї створення НАБУ.
- В інтерв'ю 24 каналу він зазначив, що руйнація антикорупційної системи зараз неможлива без серйозних політичних й інших наслідків для того, хто це робитиме. Тож він не хвилюється щодо свого наступника.
- Раніше 24 канал опублікував дані щодо доходів Ситника. Упродовж 2021 року він заробив 2 948 394,98 гривні. Зокрема, у грудні очільнику НАБУ нарахували 164 514 гривень.
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