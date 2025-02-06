В Польше готовятся к началу эксгумации жертв Волынской трагедии
Во второй половине апреля Польша планирует отправить в Украину группу для эксгумации останков тел жертв Волынской трагедии. За формирование миссии отвечает польский фонд "Свобода и демократия".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM. В группу, которая будет проводить эксгумацию, вошло около 20 человек, среди них – несколько экспертов из Украины.
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Формирование команды для эксгумации завершается
Основную часть миссии будут составлять эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине. Также к эксгумации присоединятся антропологи, археологи, судебно-медицинские эксперты, генетик и представители Общества древностей Волыни.
По информации издания, в село Пужники, что в Тернопольской области, могут поехать также представители польского Института национальной памяти.
На месте, где будут проводиться раскопки, обустроят научную базу с палатками. Сначала члены миссии снимут первый слой почвы на месте обнаружения человеческих останков, а дальше будут использовать пойдут лопаты и шпатели. Антропологи будут исследовать скелеты сразу на месте.
Это предусматривает установление возраста, пола и причины смерти. Среди прочего, необходимо определить, произошло ли это "насильственным способом". Также будут собраны образцы ДНК для сравнительного исследования,
– говорится в сообщении.
Планируется, что эксгумационные работы продлятся около месяца. Их стоимость оценивается в несколько сотен тысяч злотых.
Когда останки тел убитых и замученных во время Волынской трагедии будут доставлены в Польшу, там планируется перезахоронить их и обустроить места памяти.
Запрет на эксгумацию в Тернопольской области
Между украинцами и поляками возникало немало споров из-за того, что Украина запрещала проводить поиски останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Конфликт начался после демонтажа памятника УПА в Грушовице в апреле 2017 года.
Однако Киев выдал первые разрешения на эксгумацию останков польских жертв в конце ноября 2024 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении о первых эксгумационных работах, а в МИД Украины надеются на дальнейшую реализацию договоренностей с Польшей. Украина не имеет препятствий по поиску и эксгумации останков тел в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями.