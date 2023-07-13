Экс-начальника СБУ Харьковской области будут судить за госизмену: ему грозит пожизненное
Источник:СБУ
Бывшего главу Службы безопасности Украины Харьковской области будут судить. Подозревают, что он накануне полномасштабного вторжения занимался саботажем.
В частности, по данным следствия, подозреваемый организовал попытку отстранить главу Харьковской ОГА (сейчас – ОВА) от выполнения своих обязанностей и занимался другой подрывной деятельностью против Украины. Если вину докажут – ему грозит пожизненное.
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Государственное бюро расследований не называет имени экс-чиновника, однако именно Роман Дудин с 2020 года по 2022 год возглавлял СБУ в Харьковской области. 29 мая Владимир Зеленский уволил его с должности.
Что известно о деятельности экс-руководителя СБУ в Харьковской области
Государственное бюро расследований сообщило, что направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.
ГБР расследование завершило еще в марте 2023 года, однако сторона защиты ознакомилась с материалами дела и затягивала процесс, чтобы нарушились процессуальные сроки и чтобы подозреваемый избежал ответственности. Однако Офис генпрокурора не допустил нарушение разумных сроков досудебного расследования.
В ГБР объясняют, что бывший глава СБУ в Харьковской области накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начала полномасштабной войны, однако он занялся саботажем.
Считая, что наступление будет успешным и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями России, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, причинившей вред обороноспособности и государственной безопасности,
– установили следователи.
В частности, по данным следствия, накануне полномасштабной войны экс-чиновник:
- организовал попытку отстранения главы Харьковской ОГА (сейчас – ОВА) от выполнения возложенных на него обязанностей, чтобы помешать ему осуществлять меры правового режима военного положения;
- пытался захватить государственную власть в регионе;
- через прессу дискредитировал действующую власть Харькова и области, предоставляя ложную информацию;
- пытался парализовать и органы безопасности региона. В частности, препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны региона;
- преднамеренно не обеспечил выполнение возложенных на СБУ в Харьковской области задач;
- без законных оснований приказал личному составу СБУ в Харьковской области покинуть их административное здание и территорию Харькова.
Умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих,
– установило следствие.
Более того, он уже во время военного положения самовольно покинул место службы без уважительных причин. Бывший руководитель СБУ Харьковской области обвиняется в:
- государственной измене;
- самовольном оставлении воинской части или места службы;
- неповиновении.
Если вину докажут, то ему грозит пожизненное заключение.
Что известно о направлении обвинительного акта: смотрите видео
Что известно о деле Дудина
- В сентябре 2022 года экс-начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин задержали в одной из областей на Западе Украины по подозрению в государственной измене и оставлении места службы.
- Перед этим, увольняя Дудина, Владимир Зеленский заявил, что он приехал, разобрался и уволил главу СБУ на Харьковщине: "За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
- Уже в марте 2023 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование дела Дудина. В ГБР рассказывали, в чем обвиняют экс-чиновника и объяснили, что его действия нанесли ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.