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Эксперт по этикету разглядел невероятную схожесть в поведении Меган Маркл и принцессы Дианы

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Меган Маркл и принцесса Диана
Меган Маркл и принцесса Диана / www.spletnik.ru

Бывший королевский дворецкий и британский эксперт по этикету Грант Гарольд рассказал о сходстве в поведении невесты принца Гарри Меган Маркл и покойной принцессы Дианы, матери принца Гарри.

Об этом сообщается на Enews.

Несмотря на то, что полноправным членом королевской семьи Меган Маркл станет лишь 19 мая 2018, в день ее свадьбы с принцем Гарри, она уже уверенно очаровывает всех поклонников монаршей семьи.

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Так, Грант Гарольд в интервью для издания отметил, что во время недавней поездки в Бирмингем в Международный женский день 8 марта Меган позволила себе обнять нескольких школьников. Такое поведение у Маркл наблюдалась неоднократно, что часто вызывает как восхищение британцев, так и легкое осуждение со стороны королевской семьи, потому что такие поступки считаются не совсем типичными для монархов.


Меган Маркл общается со школьниками

Но такие же манеры и жесты проявляла принцесса Диана более 30 лет назад, что не только была членом многих благотворительных организаций, но и всегда благосклонно относилась к простым людям.

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Принцесса Диана обнимает детей

В то же время Гарольд отметил, что, несмотря на теплое общение с людьми, Меган теперь придется отказаться от некоторых вещей. К примеру, бывшая актриса больше не должна будет раздавать автографы, а также делать селфи с поклонниками.

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Ей придется тщательно следить за тем, что она говорит и как он это делает. Меган нужно будет контролировать каждый свой шаг – что она делает, как ест, как держит свою чашку, как одевается. Ей нужно будет приспособиться к очень многим вещам,
– добавил экс-дворецкий королевской семьи.

Меган Маркл и принцесса Диана обнимают детей

Гарольд подытожил, что Кейт Миддлтон (жене принца Уильяма) пришлось легче, потому что она росла в Англии и знала местные традиции, Меган Маркл же воспитывалась в другой стране и совершенно иной культуре. Но он надеется, что у очаровательной Меган все получится.

"Но очень здорово это то, что у Меган есть прекрасная советчица (Кейт Миддлтон "24"), которая сможет дать ей много советов и многому научить", отметил мужчина.

Теги: Великобритания LifeStyle Психология Королівська сім'я Новости культуры Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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