Эксперт рассказал, как Лига чемпионов повлияла на украинский футбол

Лига чемпионов УЕФА не может имиджево повлиять на украинский футбол, ведь наш футбол остается со своими исполнителями.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский.

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По его словам, мы переживаем непростые времена, которые не позволяют пригласить богатых игроков, ведь общество обеднело и это реальное положение вещей.

Если клубы не имеют средств на легионеров, то это шанс для молодых игроков проявить себя,

– отметил Гливинский.

Пресс-атташе отметил, что есть серьезная проблема. Это то, что клубы не имеют средств на инфраструктуру. Многие клубы едва сводят концы с концами.

"На фоне войны, на фоне переселения клубов все это непросто, но я отказываюсь называть наш чемпионат ненастоящим или, как говорят "смешным". Проблем немало и они обусловлены проблемами в экономике", – добавил Александр Гливинский.