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Эксперты объяснили, почему фильм "Хан Соло. Звездные войны: Истории" провалился в прокате

101 Читати новину українською
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории"

Фильм "Хан Соло. Звездные войны: Истории" собрал в прокате гораздо меньше, чем ожидали эксперты, которые прогнозировали ленте доход от 130 до 150 миллионов долларов в США.

Критики издания Rolling Stone назвал причины, почему же провалился спин-офф.

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Сначала на фильм повлиял скандал со сменой режиссера – фильмом занимались Фил Лорд и Кристофер Миллер, но их заменил Рон Ховард из-за "разногласий творческого видения у продюсеров и кинематографистов".

Другая причина, по мнению экспертов, поклонники франшизы устали от новых частей, которые стали выходить слишком часто. Между релизом спин-офф "Хан Соло. Звездные войны: Истории" и ленты "Звездные войны: Последние джедаи" прошло только полгода.

Критики также назвали и проблемы кастинга на роль главного героя – зрители так и не смогли увидеть юного Хана Соло в актере Олдене Эренрайке.

Еще одна причина провала заключается в сюжете, поскольку история спин-оффа не имеет никакого значения для развития всей франшизы.

Смотрите трейлер фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории":

 

Теги: LifeStyle Звездные войны Кино
Источник: 24 Канал
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