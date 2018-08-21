Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены

Такое аллергическое заболевание кожи у младенцев как экзема, проявляется высыпаниями и пузырьками, появляется зуд и жжение.

1. Если у младенца есть экзема, то важно малышу подстригать ногти, а на руки надевать марлевые варежки, передает Nashamama.

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2. Поскольку мыло и вода увеличивают сухость кожи, купайте ребенка не дольше 10-15 минут трижды в неделю. Кроме того, мыло не должно попадать на пораженные участки кожи. Для мытья головы также пользуйтесь мягким мылом, избегайте хлорированной и морской воды.

3. После консультации с терапевтом смазывайте пораженные экземой участки кожи кремом. Это нужно делать после купания малыша. Не стоит использовать растительное масло и вазелин.

Также для лечения экземы, как правило, врачи приписывают антигистаминные препараты для снижения зуда и антибиотики, если окажется вторичная инфекция.

4. Сильная жара, холод или сухой воздух могут усугубить экзему, поэтому следите за температурой воздуха.

5. Пот может усилить раздражение кожи. Поэтому медики рекомендуют избегать шерстяных и синтетических тканей, колючие ткани и одежду с грубыми швами. Также не стоит надевать на ребенка лишнюю одежду. Лучше всего подойдет одежда из мягкого хлопка свободного кроя.

6. Следите за питанием – выбросьте из рациона все продукты, которые вызывают появление сыпи или усиливают экзему.

7. Ограничьте контакт ребенка с другими детьми – контакт с тем, кто недавно перенес прививку от ветряной оспы очень опасен для малыша с экземой.

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