Минобороны запустило электронные очереди в ТЦК в некоторых областях

Минобороны начало тестирование электронной очереди в территориальные центры комплектования. Однако эта функция пока доступна не во всех регионах Украины.

Отметим, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно его тексту военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней.

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Е-очередь в военкоматы

В Минобороны рассказали, что сейчас электронные очереди работают в 19 ТЦК. Тестирование предварительной записи происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Встать в онлайн-очередь уже возможно на сайте Минобороны по ссылке. В структуре обещают, что вскоре к системе присоединят больше военкоматов.

Также пресс-служба объяснила, как происходит запись в е-очередь:

Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации. Введите ваши персональные данные для записи. Подтвердите номер телефона. Получите сообщение с датой и временем вашего визита.

Приложение Резерв+ уже работает