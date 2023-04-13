"Не ожидали такой волны паники": электронными повестками Россия сама себе подложила свинью

Госдума приняла поправки к закону, согласно которым в России электронные повестки по юридической силе приравниваются к бумажным. Кроме определенных социальных ограничений на россиян, начали давить еще и психологические факторы этого закона.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист и видеоблогер Глеб Пьяных. Он убежден, что российские власти были не готовы к такой реакции и не считали, что россиян может охватить столь сильная паника.

К теме Вышли на новую формулу, – эксглава разведки Украины о мобилизационных процессах в России

Пьяных заметил, что в России мобилизация не останавливалась ни на секунду, однако этот яркий факт поправки к законопроекту, так называемая электронная мобилизация – это очередной этап истории, который идет достаточно логично для России.

Когда была объявлена частичная мобилизация в сентябре, россияне в панике начали бежать из страны. И этот законопроект снова приведет к всеобщей российской панике.

К панике не были готовы

Пьяных предположил, что эти поправки в законопроект не принесут ничего нового, это лишь часть бюрократической работы. Вероятно, за ней стоит премьер-министр Михаил Мишустин, работавший в налоговой в прошлом.

Он оцифровывал Россию, чтобы с каждого человека копейку содрать, а теперь, когда военные за год провалили все, весь призыв, учет в военкоматах, когда они продемонстрировали свою полную импотенцию, ему дали указания, и он это дело сделал, потому что он это умеет,

– заметил оппозиционер.

Он считает, что российские власти не ожидали такой волны паники. Власти планировали, что это станет просто бюрократическим элементом, в то же время активно это сейчас обсуждается в госдуме, впоследствии в совете федерации, постоянно появляются новости.

Пьяных назвал последствия введения электронных повесток в России: смотреть видео

Действует на психику россиян

Журналист подчеркнул, что на совете федерации все проголосовали за это решение, только одна сенатор против, говорится о матери Ксении Собчак Людмиле Нарусовой.

Ох и хитрая, она хочет проскочить между всеми струйками и остаться у власти, а вместе с тем якобы быть приличным человеком. Не получится, безусловно, но это все новости, новости, новости, это все крутится и действует на психику русского народа,

– подчеркнул журналист.

Он считает это хорошим знаком того, что российский режим скорее прекратит свое существование.