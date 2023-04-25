"Этот электронный концлагерь готовился под COVID-19": е-повести все больше давлят на россиян

В России на законодательном уровне уравняли юридическую силу электронных и бумажных повесток. Это решение имеет отношение не только к войне, но и более масштабное влияние.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он сказал, почему России выгодно перейти на электронную систему повесток и чем это грозит местным жителям.

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Жирнов заметил, что принятие такого закона, если он не разрабатывался долгие месяцы до этого, просто невозможно. Все уже было готово, потому так быстро реализовалось.

На самом деле это готовилось очень давно. Когда я задал этот вопрос своему партнеру генералу СВР, он сказал, что вообще это запускали, когда был COVID-19, когда все сидели по домам, тогда готовили этот электронный концлагерь,

– добавил говорящий.

Дешевое давление на людей

К этому электронному концлагерю свою руку приложил и Михаил Мишустин, ведь он в свое время был начальником налоговой службы. До этого он организовывал ИНН, взятие налогов через автоматическое списание, общение налогоплательщика с налоговой в электронном виде, отметил Жирнов.

Он убежден, что если бы не было войны против Украины, это было бы свидетельством инновационных решений государственной системы.

Но поскольку Россия ведет войну против другого государства, это будет использоваться, чтобы давить на людей.

– подчеркнул бывший сотрудник разведки.

Однако пока вопрос стоит потенциально. То есть российские власти потенциально могут послать повестки около 40 миллионам человек. Это удешевит возможность мобилизации, ведь у России даже бумаги не хватает, потому что ее закупали в Финляндии. Однако после введения санкций в России появились проблемы с печатью любых документов на бумаге, акцентировал Жирнов.

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Увеличение количества живой силы

Известно, что в России до сих пор поощряют добровольцев к вступлению в армию, потому что опасаются объявлять о второй волне мобилизации. Жирнов заметил, что первая волна для России прошла достаточно успешно, они действительно смогли набрать 400 тысяч призывников.

Кстати, они до сих пор не могут их переварить. Ведь их нужно готовить, их нужно было вооружить, одеть, их нужно отправить в какие-то казармы, но у них нет столько места даже для того, чтобы принять хотя бы это количество.

– прокомментировал эксперт.

Кроме того, он упомянул, что в России продолжается традиционный призыв на срочную службу. Пока там достаточно живой силы, но потери власти будут восполнять, используя подобную цифровую систему.

Что известно об электронных повестках в России