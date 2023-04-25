Про це 24 Каналу розповів колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він сказав, чому Росії вигідно було перейти на електронну систему повісток і чим це загрожує місцевим жителям.

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Жирнов зауважив, що прийняття такого закону, якщо він не розроблявся довгі місяці до цього, просто неможливе. Все вже було готово, тому так швидко реалізувалося.

Насправді це готувалися дуже давно. Коли я поставив це питання своєму партнеру генералу СВР, він сказав, що взагалі це запускали, коли був COVID-19, коли всі сиділи по будинках, тоді готували цей електронний концтабір,

– додав мовець.

Дешевий тиск на людей

До цього електронного концтабору своєї руки доклав і Міхаїл Мішустін, адже він свого часу був начальником податкової служби. До того він організовував ІНН, взяття податків через автоматичне списання, спілкування платника податків з податковою в електронному вигляді, зауважив Жирнов.

Він переконаний, якби не було війни проти України, це було б свідченням інноваційних рішень державної системи.

Але оскільки Росія веде війну проти іншої держави, це буде використовуватися, аби тиснути на людей,

– наголосив колишній співробітник розвідки.

Однак поки що питання стоїть потенційно. Тобто російська влада потенційно може надіслати повістки близько 40 мільйонам осіб. Це здешевить можливість мобілізації, адже в Росії навіть паперу не вистачає, бо його закуповували у Фінляндії. Однак після введення санкцій в Росії з'явилися проблеми з друком будь-яких документів на папері, акцентував Жирнов.

Жирнов сказав, чим загрожують е-повістки росіянам: дивитись відео

Збільшення кількості живої сили

Відомо, що в Росії досі заохочують добровольців до вступу в армію, адже побоюються оголошувати про другу хвилю мобілізації. Жирнов зауважив, що перша хвиля для Росії пройшла досить успішно, вони справді змогли набрати 400 тисяч призовників.

До речі, вони досі не можуть їх переварити. Адже їх потрібно готувати, їх потрібно було озброїти, одягти, їх потрібно відправити в якісь казарми, але в них немає стільки місця навіть для того, аби прийняти хоча б цю кількість,

– прокоментував експерт.

Крім того, він згадав, що в Росії триває традиційний призов на строкову службу. Поки що там достатньо живої сили, але втрати влада буде заповнювати, використовуючи подібну цифрову систему.

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