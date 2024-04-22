Электронный кабинет призывника: когда заработает и будут ли там повестки

В начале апреля Владимир Зеленский подписал законопроект под номером 10062, который предусматривает введение электронного кабинета военнообязанного. Стало известно, будут ли присылать через него повестки.

В Минобороны ранее заявляли, что электронный кабинет призывника планируют запустить уже во втором квартале 2024 года, то есть летом.

Смотрите также Подобные случаи не единичны: в ТЦК отреагировали на повестку умершему журналисту Франкову

Что надо знать

Во-первых, следует понимать, что электронный кабинет разработан для того, чтобы упростить процесс актуализации данных мужчин призывного возраста.

Согласно другому принятому закона о мобилизации под номером 10449, все призывники, военнообязанные и резервисты в течение двух месяцев должны обновить свои данные. Они могут это сделать, безпосердньо прибыв в ТЦК или ЦНАП, или же выбрать наиболее удобный вариант – и актуализировать данные через электронный кабинет.

В Минобороны отмечали, что е-кабинеты будут созданы на каждого. Впрочем, регистрироваться в нем или нет – это выбор самого военнообязанного. То есть регистрация в нем будет добровольной и ни к чему не обязывает.

Как будет работать е-кабинет

Предусмотрено, что в кабинет можно будет зайти с любого устройства и подать данные в ТЦК. Кроме того, военнообязанный может проверить, есть ли о нем информация в реестре "Оберег".

Авторизация в е-кабинете будет происходить через BankID или Дія.Підпис. База данных будет подтягивать в е-кабинет ФИО, место прописки, дату рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании и тому подобное.

Кроме того, в электронном кабинете, в частности, можно будет подтвердить бронирование.

Будут ли присылать повестки через е-кабинет

Стоит заметить, что народные депутаты предлагали в новом законопроекте о мобилизации отправлять повестки через электронный кабинет. Впрочем, эта правка не нашла поддержки в Комитете нацбезопасности, поэтому ее отклонили.

Итак, в электронные кабинеты повестки присылать не будут.

Напомним, что 16 апреля президент Зеленский подписал закон о мобилизации 10449. Он вступит в силу уже 18 мая. Среди нововведений – отмена срочной службы и введение базовой военной службы и подготовки, разрешение на на видео- и фотофиксацию действий работников ТЦК во время вручения повесток, ограничение прав для уклонистов.