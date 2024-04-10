Право или обязанность: что решил комитет об электронном кабинете военнообязанного

Комитет Верховной Рады 9 апреля завершил работу над законопроектом о мобилизации ко второму чтению в парламенте. Отдельные изменения касались и электронного кабинета военнообязанного.

Так комитет окончательно определил обязательность наличия е-кабинета у военнообязанных граждан. В сессионный зал этот документ должны вынести уже 10 апреля.

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Что будет с е-кабинетом для военнообязанных

Согласно заключению комитета по второму чтению законопроекта, который имеют журналисты, известно, что граждане, состоящих на воинском учете, в добровольном порядке могут зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. По данным заключения, это право, а не обязанность.

В то же время во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. В пограничной полосе и на пунктах пропуска через государственную границу военно-учетный документ может потребовать предъявить пограничник.

Стоит отметить, что секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко отметил, что сейчас законопроект о мобилизации готов к рассмотрению в зале парламента. По словам нардепа, 13 членов комитета проголосовали за, 5 – воздержались.

Что еще комитет рекомендовал в законопроекте

По просьбе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из законопроекта убрали пункт о демобилизации и ротации военных. Эти положения будут рассматривать в отдельных законопроектах, которые должен представить Кабмин.

Кроме того, по решению комитета в законопроекте оставили ограничения для уклонистов. По словам нардепа Федора Вениславского они будут касаться ограничения управления транспортом. Но только по решению суда.

Также вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

В то же время военнообязанные от 18 до 60 лет смогут получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, только если будут иметь военно-учетные документы. То же касается и паспорта и загранпаспорта

Окончательное решение по законопроекту депутаты будут принимать на сессии парламента путем голосования. Вполне вероятно, что некоторые из положений, упомянутых выше, могут быть изменены в окончательной версии документа.