Минобороны планирует внедрить электронный военный билет и цифровизировать ВВК
Источник:Интерфакс-Украина
Новый министр обороны Рустем Умеров 6 сентября анонсировал изменения для военнообязанных украинцев. В частности он хочет ввести электронный военный билет для наших граждан.
Кроме того, он также планирует цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. По его словам, такие решения сделают невозможным коррупционные риски в военной сфере.
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Умеров хочет цифровизировать документы военнообязанных
Выступая на заседании Верховной Рады, глава Минобороны подчеркнул, что аббревиатура "ВВК" в нынешнем виде должна уйти в прошлое. Поэтому он хочет цифровизировать все возможные процессы, чтобы снизить риски коррупции в нашем государстве.
Все, что можно, должны оцифровать. Информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных,
– сказал он.
Кроме электронного военного билета и цифровизации военно-врачебных комиссий, Умеров также хочет внедрить и единый реестр призывников. По его словам, это также будет способствовать минимизации неправомерной выгоды в военной сфере.
Рустем Умеров стал новым министром обороны
- Верховная Рада 6 сентября приняла решение о назначение Рустема Умерова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 338 избранников.
- Следует отметить, что назначение нового главы Минобороны проходило без президента Украины. Однако Зеленского в парламенте представлял депутат Федор Вениславский.
- За день до этого комитет Совета поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны. За данное решение проголосовали 17 членов комитета.
- В то же время, бывший министр обороны Алексей Резников, по данным нескольких народных депутатов, может быть назначен послом Украины в Великобритании. Сам экс-министр заявил, что о таком решении он "не в курсе".
- Рустем Умеров имеет безупречную репутацию, а также нацелен на возвращение Крыма в состав Украины, ведь сам этнический крымский татарин. Все, что известно о новом министре обороны – читайте в материале.