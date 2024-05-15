В Подмосковье горела электроподстанция ФСБ, где находится военная часть и завод

В российском городе Балашиха, что в Подмосковье, вспыхнул пожар на электроподстанции ФСБ. По данным росСМИ, там размещена воинская часть ФСБ и завод по производству военного оборудования.

Пожар вспыхнул вечером 14 мая. Инцидент подтвердили глава Балашихи и местная администрация.

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В Подмосковье вспыхнула электроподстанция ФСБ

На одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино сегодня (речь идет о 14 мая – 24 Канал) произошло возгорание. Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили,

– заявил глава Балашихи Сергей Юров.

Причину пожара он не назвал, однако объяснил, что подачу электричества в дома восстановили.

Пожар на трансформаторной подстанции в Подмосковье: смотрите видео

В местной администрации сказали, что якобы пожар вспыхнул в результате "короткого замыкания". В то же время в телеграм-канале так называемого информпортала города написали, что "в результате короткого замыкания произошло возгорание масла".

Пожар на трансформаторной подстанции ФСБ

В то же время в одном из российских телеграм-каналов предположили, что это мог быть поджог. К нему может быть причастен мужчина, которого за день до инцидента видели на территории завода.

Утром 13 мая на проходную завода пришел неизвестный с сумкой и стал угрожать убийством сотрудникам. Охранники нажали тревожную кнопку, однако мужчина исчез еще до приезда полиции,

– заявили в российских телеграм-каналах.

Кроме того, в одном из телеграм-каналов отметили, что пожар вспыхнул на подстанции местного завода "Прогресс". Именно там размещена:

военная часть 35533 российского ФСБ, которая, по данным из открытых источников, входит в Научно-техническую службу ФСБ;

центр занимается разработкой, производством и тестированием электронных носителей различных программ для военного комплекса России и гражданских предприятий.

Пожар на электроподстанции ФСБ: смотрите видео

Издание писало, что в 2012 году сотрудники ФБР пресекли нелегальные закупки микроэлектроники в США, конечным покупателем которой был научно-исследовательский институт, находящийся в ведомстве ФСБ. Эта электроника якобы должна была пойти в воинскую часть 35533.

Во времена союза, там был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники, который входил в состав Оперативно-технического управления КГБ. Для конспирации его называли заводом "Прогресс". В 1955 году институт переименовали в Центральный научно-исследовательский институт специальной техники.

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