Скоро будет уничтожать и "Шахеды": Федоров рассказал о новом украинском дроне "Эльф-П"

В Украине активно развивается производство собственных дронов и ракет. Одной из таких разработок является БПЛА "Эльф-П".

В бюджете Украины на 2025 год заложили 775 миллиардов гривен на производство дронов. В частности, известно, что Силы обороны получат в следующем году более 30 000 ударных беспилотников DeepStrike, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Федорова.

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Украинские "эльфы" эффективно противодействуют вражеским БПЛА

По словам, вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, россияне используют разведывательные дроны для наведения "Искандеров" и "Ланцетов".

Чиновник подчеркнул, что сбивать БПЛА ракетами ПВО дорого и нерационально, поэтому участники Brave1 ищут более дешевые решения.

Справка: Кластер оборонных технологий Brave1 основан в 2023 году, зарегистрировано 2000 разработок от 900 украинских производителей. Brave1 способствует сотрудничеству в области defense tech, развитию инновационных технологий и поддержке оборонных решений. Разработки оцениваются экспертами Генштаба, проходят бизнес-экспертизу и могут получить гранты до 2 миллионов гривен. Программа также способствует привлечению инвестиций, сотрудничества с иностранными инвесторами и организует Invest Demo Days для разработчиков.

Одним из них является дрон "Эльф-П". Его активно используют на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях.

Федоров отметил, что есть уже много подтверждений поражений российских разведдронов БПЛА с помощью "эльфов".

Сейчас производитель "Эльф-П" совершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "Шахедов".

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К слову, президент Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших украинских ракет "Ад".