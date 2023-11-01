Подчиняются непосредственно Ирану: насколько серьезны угрозы Израилю со стороны Йемена

На днях министр обороны хуситского Йемена объявил, что его страна будет атаковать Израиль дронами и беспилотниками, пока Израиль не прекратит свою агрессию. Вероятно, на такое решение сил мог повлиять Иран.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля Марк Бабот. Он отмечает, что не стоит недооценивать угрозы от роли в войне проиранских сил.

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Насколько серьезны угрозы Йемена

Нельзя недооценивать угрозы любой страны, ведь это может привести к роковым последствиям, как мы увидели 7 октября. И Тель-Авив готовится к ответу на эти угрозы.

Кто такие хуситы и что происходит в Йемене Начиная с 2014 года, в Йемене идет гражданская война. Столицу и северо-запад страны контролируют повстанцы-хуситы, тогда как юг и восток страны контролируют лояльные правительству и Саудовской Аравии силы. В годы войны Йемен переживал серьезный гуманитарный кризис и даже голод, вызванный блокадой контролируемых повстанцами территорий. Также коалиция сил при поддержке Саудовской Аравии совершала военные преступления, бомбя контролируемую повстанцами территорию. В ответ хуситы пытались атаковать саудитов ракетами, теперь запускающими в сторону Израиля. В начале 2023 года Саудовская Аравия параллельно с попыткой улучшить отношения с Израилем также возобновила дипломатические отношения с Ираном. Также Эр-Рияд пытался подписать мирный договор с хуситами, однако эти усилия пока не достигли своей цели.

"Хуситы напрямую подчиняются Ирану. Они имеют баллистические и крылатые ракеты, полученные от Ирана, а также периодически запускающие беспилотники в направлении Израиля. Большинство хуситских объектов сбивают над Красным морем", – отмечает Бабот.

Расстояние от Израиля до Йемена составляет около 1500 км.

Йемен – далеко не единственная опасность, с которой Израилю приходится считаться. Значительно большей угрозой для Тель-Авива является Иран, к счастью также не имеющий общей границы с Израилем. Поэтому, вероятно, самая большая угроза со стороны проиранских сил будет поступать с воздуха.

Марк Бабот о текущих угрозах для Израиля: смотрите видео

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