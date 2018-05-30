Эмили Ратаковски в игривом образе показала соблазнительную фигуру: фото
Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз очаровала поклонников серией сексуальных фотографий.
26-летняя Эмили продемонстрировала свои соблазнительные формы и прекрасную фигуру, выложив горячие кадры в своем Instagram. Модель позировала в блестящем откровенном топе, который оголял ее спину.
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К слову, Ратаковски сделала эти кадры во Франции. Вероятнее всего, девушка прилетела туда не только чтобы отдохнуть, но и для работы. Новые фото могут быть следующей рекламной кампанией.
Эмили Ратаковски
Кто такая Эмили Ратаковски?Ратаковски популярная американская модель, прославившаяся раскрепощенностью и сексуальной фигурой.
Источник: 24 Канал
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