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Эмили Ратаковски в игривом образе показала соблазнительную фигуру: фото

51 Читати новину українською
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Independent.ie

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз очаровала поклонников серией сексуальных фотографий.

26-летняя Эмили продемонстрировала свои соблазнительные формы и прекрасную фигуру, выложив горячие кадры в своем Instagram. Модель позировала в блестящем откровенном топе, который оголял ее спину.

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К слову, Ратаковски сделала эти кадры во Франции. Вероятнее всего, девушка прилетела туда не только чтобы отдохнуть, но и для работы. Новые фото могут быть следующей рекламной кампанией.

Емілі Ратажковскі

Эмили Ратаковски

Кто такая Эмили Ратаковски?Ратаковски популярная американская модель, прославившаяся раскрепощенностью и сексуальной фигурой.

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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