Дональд Трамп хвастался, что смог договориться с Владимиром Путиным о недельном "энергетическом перемирии", однако на самом деле Россия значительно меньше не атаковала Украину. Впрочем лидер США вроде бы считает это своим достижением, однако реальность совсем другая.

Историк, дипломат, политик политик Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в контексте энергетического перемирия Путин использовал Трампа. Президент США это понимает, однако адресует свою злость не кремлевскому диктатору, а другим.

Как Путин использовал Трампа?

Роман Бессмертный подчеркнул, что российский диктатор использовал американского лидера, пообещав ему так называемое энергетическое перемирие в Украине, но не сдержал слово. Не случайно в средствах массовой информации пишут об этом.

Кроме того, Трамп убедил Украину остановить обстрелы по важным объектам России, но Кремль в то время накапливал силы для атак по украинской энергетике.

Очевидно, что эта ситуация четко свидетельствует – Путину безразлично, какую позицию, какие просьбы высказывает Трамп. Трамп же не может признаться, что он никто для Путина. Поэтому он и бесится, и нападает на журналистов, которые ставят ему неприятные вопросы,

– заметил дипломат.

Американскому президенту сложно признать, что Путину удается манипулировать им.

Каково отношение сторон к энергетическому перемирию?