Он зол из-за этого, – дипломат объяснил, как Путин использовал Трампа в "энергетическом перемирии"
- Путин обещал Трампу "энергетическое перемирие", но не сдержал своего слова, используя эту ситуацию в своих интересах.
- Трамп убедил Украину остановить обстрелы, тогда как Россия накапливала силы для атак на украинскую энергетику.
Дональд Трамп хвастался, что смог договориться с Владимиром Путиным о недельном "энергетическом перемирии", однако на самом деле Россия значительно меньше не атаковала Украину. Впрочем лидер США вроде бы считает это своим достижением, однако реальность совсем другая.
Историк, дипломат, политик политик Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в контексте энергетического перемирия Путин использовал Трампа. Президент США это понимает, однако адресует свою злость не кремлевскому диктатору, а другим.
Как Путин использовал Трампа?
Роман Бессмертный подчеркнул, что российский диктатор использовал американского лидера, пообещав ему так называемое энергетическое перемирие в Украине, но не сдержал слово. Не случайно в средствах массовой информации пишут об этом.
Кроме того, Трамп убедил Украину остановить обстрелы по важным объектам России, но Кремль в то время накапливал силы для атак по украинской энергетике.
Очевидно, что эта ситуация четко свидетельствует – Путину безразлично, какую позицию, какие просьбы высказывает Трамп. Трамп же не может признаться, что он никто для Путина. Поэтому он и бесится, и нападает на журналистов, которые ставят ему неприятные вопросы,
– заметил дипломат.
Американскому президенту сложно признать, что Путину удается манипулировать им.
Каково отношение сторон к энергетическому перемирию?
Посольство Украины в США передало Госдепартаменту полный перечень обстрелов, совершенных Россией с начала так называемого энергетического перемирия, чтобы разрушить аргументы Москвы на переговорах. Посол Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от США подхода – "меньше иллюзий, больше давления".
Россия согласилась на "энергетическое перемирие" не из гуманных соображений, а как часть тактики давления и манипуляции на переговорах, отмечают в ISW. Аналитики считают, что Кремль использовал паузу после нанесения серьезного ущерба украинской энергосистеме, чтобы накопить ресурсы и подать мораторий как "большую уступку" для Запада.
Пока в США положительно оценивают договоренности с Путиным, российские пропагандисты открыто признают, что так называемое энергетическое перемирие использовали для разведки и корректировки будущих ударов по Украине. На российском телевидении эту паузу цинично называют "жестом доброй воли" и заявляют, что удары должны были быть еще жестче.