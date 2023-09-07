Гражданских держат в подвалах: в оккупированном Энергодаре людей забирают в застенки
Захватчики давят на людей во временно оккупированном Энергодаре не только психологически. Украинцев забирают в застенки из-за того, что у них нет российских паспортов.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, отметив, что застенок очень много.
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"Есть даже те, которые в городе в отделении полиции, куда недавно прилетел до 3 этажа дрон. Но там гражданских не было, потому что они их держат в подвальных помещениях", – заявил Орлов.
Также россияне массово грабят и обыскивают дома, гаражи и дачи. Давление врага особенно перед псевдовыборами на временно оккупированных территориях достаточно существенное.
Что известно о застенках во временно оккупированном Энергодаре: смотрите видео
Принудительная паспортизация
Сейчас оккупанты продолжают активную паспортизацию в городе. Без паспорта страны-агрессора невозможно ни попасть в больницу, ни получить необходимые для жизни лекарства.
Кроме того, без российского паспорта невозможно уехать из Энергодара. Россияне на блок-постах спрашивают о нем. Украинские паспорта оккупанты рвут или забирают. Тогда люди остаются вообще без документов.
Держаться в этих условиях довольно трудно проукраински настроенным жителям, которые остаются в городе и ждут ВСУ,
– подчеркнул городской голова Энергодара.
Ситуация в Энергодаре
В общем, ситуация в городе остается напряженной. В Энергодаре остается около 20% местного населения. Почти все жители выехали на подконтрольную украинским властям территорию. В самом городе сейчас есть водо- и электроснабжение.
Оккупантов в населенном пункте достаточно. Большинство из них концентрируется на объектах критической инфраструктуры – на Запорожской АЭС и в промзоне возле нее. Все потому, что там россияне чувствуют себя "безопаснее".
Подготовка к псевдовыборам
Захватчики готовятся проводить так называемые "выборы". Их в Энергодаре объявили на 8 – 10 сентября. Россияне обходят окрестные села и проводят "опрос" среди местных.
"Жители массово избегают встреч с представителями вооруженных оккупантов и так называемых "избирательных комиссий". Пытаются покинуть город, свое постоянное место пребывания для того, чтобы избежать этих "голосований", – отметил Дмитрий Орлов.
Что происходит в Энергодаре: новости
- 28 августа стало известно о взрыве во временно оккупированном городе. Там украинский дрон залетел в здание, где был вражеский ОМОН. До оккупации там было отделение банка. В результате пострадали захватчики и припаркованные во дворе автомобили.
- Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко рассказал, что банковское отделение, куда залетел БПЛА, расположено возле мэрии города. На этой территории много административных зданий. Там есть много средств россиян, которые должны противодействовать беспилотникам. Однако, в оккупантов, похоже, это не особо удается.
- О взрыве в Энергодаре в помещении российских так называемых "служб" сообщалось и 18 августа. Впоследствии в украинской разведке заявили, что пострадали так называемые "руководители" псевдополиции оккупантов.