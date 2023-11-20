США и Британия работают над защитой энергосистемы Украины от российских ударов, – госпожа посол

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что США и Великобритания вместе с Украиной работают над усилением защиты украинской энергосистемы от российских обстрелов. Она подчеркнула, что работа идет круглосуточно и без выходных.

Бриджит Бринк сообщила, что состоялась важная и продуктивная встреча для обсуждения совместных усилий по защите энергосистемы Украины этой зимой.

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Госпожа посол опубликовала фото с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым, главой правления "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найемом, представителями Минобороны Украины и представителями Великобритании.

Мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь сохранить свет, отопление и электроэнергию на фоне варварских нападений России,

– написала она.

США и Великобритания вместе с Украиной работают над защитой украинской энергосистемы / фото: Бриджит Бринк

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