"Энгельс-2" становится больше: в сети показали, как построили авиабазу за несколько месяцев
- Российская авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области расширяется, продолжаются строительные работы для обустройства дополнительных паркомест.
- На базе планируют размещать самолеты Ту-95МС, Ту-160, а также Су-34/35, что указывает на продолжение ее использования для обстрелов украинских городов.
Российская авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области становится больше. Там у россиян с 23 марта продолжаются строительные работы.
Похоже, они хотят обустроить дополнительные паркоместа на этой одной из крупнейших военных авиационных баз России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Tracking.
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Россия планирует и в дальнейшем использовать "Энгельс"
С "Энгельса" взлетает стратегическая авиация для обстрелов украинских городов.
Россияне на этой авиабазе, вероятно, планируют размещать борта Ту-95МС и Ту-160, а также истребители Су-34/35.
Развитие, отмечают мониторы, указывает на то, что Россия будет продолжать и в дальнейшем использовать ее, несмотря на близость к Украине. Оттуда до Харькова примерно 900 километров. И туда уже успешно наведывались украинские дроны.
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Логичным вариантом будет то, что большое количество рейсов возможно частично связано с доставкой строительных материалов. Но это вовсе не означает то, что на авиабазу доставляют крылатые ракеты типа Х-101 и КАБы,
– отмечают они.
Напомним, что за четыре дня на авиабазе "Энгельс" зафиксировано 8 посадок Ил-76. Это рекордная активность с начала полномасштабного вторжения России в Украину.