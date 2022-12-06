"Все под контролем": после "хлопка" на аэродроме в Энгельсе исчезли российские самолеты
Источник:"Схемы"
В Саратовской области России на аэродроме "Энгельс-2" 5 декабря произошел "хлопок". В Кремле традиционно заявили, что никаких последствий "хлопок" не имел, однако спутниковые снимки свидетельствуют о другом.
В распоряжении "Схем" оказались фотографии, как выглядела авиабаза стратегической авиации России "Энгельс-2" до "хлопка" 5 декабря и уже после взрывов. После "хлопка" Россия вдруг решила сократить количество самолетов.
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До "хлопка" на аэродроме было 30 самолетов
На снимке за 6 декабря в 9:00 заметно скопление пожарных машин, а также один из самолетов Ту-95 – похоже, поврежден. В то же время на снимках за 4 декабря видно, что самолетов было гораздо больше, в частности:
- 21 бомбардировщик Ту-95,
- 6 бомбардировщиков Ту-160,
- 2 грузово-транспортных ИЛ-76,
- 1 грузовой самолет Ан-124 "Руслан".
Накопление самолетов на авиабазе "Энгельс-2" до и после взрывов / Фото "Схемы"
Накопление российских самолетов на авиабазе "Энгельс-2" до и после взрывов / Фото "Схемы"
Кроме того, после атаки авиабазы появился спутниковый снимок, на котором видны последствия гашения "незначительно поврежденной обшивки" самолета Ту-95.
На фото заметно, что взрыв произошел недалеко от кабины пилота, то есть высокий шанс поражения управляющей техники.
Последствия взрыва на аэродроме "Энгельс-2" / Фото с твиттера Sarah Hansen
Что известно о взрывах на авиабазе "Энгельс-2"
- Утром 5 декабря россияне начали публиковать видео взрывы в районе аэродрома "Энгельс-2". Россияне убеждены, что на аэродром прилетел беспилотник, повредивший два бомбардировщика Ту-95.
- Россия вполне ожидаемо обвинила Украину, мол, наши беспилотники пролетели более 600 километров и за это время не были замечены российским ПВО.
- Обвинения России могут свидетельствовать, что у оккупантов проблемы с ПВО, или же это внутренняя диверсия и в Кремле не могут найти виновных.
- В Воздушных силах ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что Украина "еще ничего не начинала". Глава Минобороны Алексей Резников нашел последовательность "хлопка" у россиян. В частности, россияне самые виноваты, что курят в запрещенных местах.
- В Институте по изучению войны считают, что удары по стратегической российской авиации могут сорвать кампанию массированных атак инфраструктуры Украины.