Блинкен просто так не приезжает: чего можно ждать после его визита

В Киев в среду, 6 сентября, прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это уже четвёртый визит с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После каждого посещения наблюдаются положительные последствия: пакеты военной помощи или же успех ВСУ на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, добавив, что конкретные результаты двухдневного визита увидим в ближайшее время.

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Чего ждать после приезда Блинкена

Уже второй день госсекретарь США находится в Киеве, что говорит о комплексности его визита. В апреле 2022 года Блинкен посетил Киев вместе с министром обороны США Ллойдом Остином. На следующий день состоялось формирование коалиции Рамштайн из более чем 40 стран. Последний визит Блинкена в Украину состоялся год назад – в сентябре 2022 года. Тогда начиналась активная фаза с освобождения Слобожанщины, которая переросла в увольнение Правобережной Херсонщины.

Блинкен просто так не приезжает. Самое интересное осталось за кадром. Мы увидим это в ближайший месяц – два месяца, именно результаты его визита. Блинкен активно изучает ситуации по всем коррупционным скандалам, кадровым перестановкам,

– сказал политолог.

И также добавил, что американское общество достаточно активно наблюдало за назначением нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Вероятно, это первое должностное лицо, за которым так упорно следили рядовые американцы.

Чаленко предположил, что можно ожидать после приезда Блинкена: смотрите видео

Предположим, дальше будут в первую очередь рассматриваться вопросы эффективности коррупционной вертикали в Украине, в частности открытие е-декларирования. Также будут анализировать расходование средств американских налогоплательщиков на помощь Украине, а именно – улучшение отчетности.

Что такое е-декларирование Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр деклараций или система е-декларирования) — электронная онлайн-система, позволяющая вносить, проверять и обнародовать имущественные декларации госслужащих и других лиц, которые по закону обязаны это делать.



5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения. Тем временем народные депутаты оставили закрытыми еще на год или до дня прекращения военного положения реестр деклараций должностных лиц.

“Украинским властям есть что показать. Как минимум ситуация с Игорем Коломойским очень красноречива. Раньше не видели, чтобы Коломойского посадили за решетку. Мы знаем, насколько эта личность токсична для США. Поэтому, я думаю, этот месседж был четко воспринят”, – сказал Игорь Чаленко.

Утром в субботу, 2 сентября, стало известно, что Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении преступления по статьям о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому – держание под стражей на срок 2 месяца.

Кроме того, во время визита Блинкена могли говорить о необходимости проведения выборов в 2024 году. Также, вероятно, говорилось о Генассамблее ООН и продолжении зернового коридора.

Визит Блинкена в Киев